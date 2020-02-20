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Операторы связи смогут требовать замены оборудования для «суверенного интернета»

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Правительство РФ утвердило и опубликовало подзаконные акты к закону о «суверенном рунете». Согласно им операторы связи смогут требовать замены оборудования, если оно будет работать некорректно или замедлять скорость трафика.

Операторы связи смогут требовать замены оборудования для «суверенного интернета»

Запросы от операторов Роскомнадзор должен будет рассматривать в течение пяти дней. Для решения сложных случаев введут созыв комиссий. Ответ от них можно будет получить в течение 20 дней.

Работать в обход оборудования оператор сможет только в том случае, если оно не пропускает трафик или блокирует разрешенные ресурсы. На решение такой проблемы Роскомнадзору будут отводить 24 часа.

Курировать вопросы обслуживания начнет Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) — одна из структур Роскомнадзора.

Формат «угроз», для которых устанавливается оборудование, будет определять Минкомсвязи и ФСБ по итогам учений и мониторинга сетей. Роскомнадзор, в свою очередь, будет вносить информацию от ведомств в свой перечень, а затем все три структуры станут решать, как реагировать.

Согласно закону о «суверенном рунете», операторы должны установить оборудование DPI (Deep Packet Inpection). Это позволит Роскомнадзору быстрее и точнее блокировать нежелательные интернет-ресурсы. 

Фото: Jo karen / Shutterstock

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