Операторы связи смогут требовать замены оборудования для «суверенного интернета»

Запросы от операторов Роскомнадзор должен будет рассматривать в течение пяти дней. Для решения сложных случаев введут созыв комиссий. Ответ от них можно будет получить в течение 20 дней.



Работать в обход оборудования оператор сможет только в том случае, если оно не пропускает трафик или блокирует разрешенные ресурсы. На решение такой проблемы Роскомнадзору будут отводить 24 часа.



Курировать вопросы обслуживания начнет Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) — одна из структур Роскомнадзора.



Формат «угроз», для которых устанавливается оборудование, будет определять Минкомсвязи и ФСБ по итогам учений и мониторинга сетей. Роскомнадзор, в свою очередь, будет вносить информацию от ведомств в свой перечень, а затем все три структуры станут решать, как реагировать.



Согласно закону о «суверенном рунете», операторы должны установить оборудование DPI (Deep Packet Inpection). Это позволит Роскомнадзору быстрее и точнее блокировать нежелательные интернет-ресурсы.



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