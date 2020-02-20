Операторы связи смогут требовать замены оборудования для «суверенного интернета»
Правительство РФ утвердило и опубликовало подзаконные акты к закону о «суверенном рунете». Согласно им операторы связи смогут требовать замены оборудования, если оно будет работать некорректно или замедлять скорость трафика.
Запросы от операторов Роскомнадзор должен будет рассматривать в течение пяти дней. Для решения сложных случаев введут созыв комиссий. Ответ от них можно будет получить в течение 20 дней.
Работать в обход оборудования оператор сможет только в том случае, если оно не пропускает трафик или блокирует разрешенные ресурсы. На решение такой проблемы Роскомнадзору будут отводить 24 часа.
Курировать вопросы обслуживания начнет Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) — одна из структур Роскомнадзора.
Формат «угроз», для которых устанавливается оборудование, будет определять Минкомсвязи и ФСБ по итогам учений и мониторинга сетей. Роскомнадзор, в свою очередь, будет вносить информацию от ведомств в свой перечень, а затем все три структуры станут решать, как реагировать.
Согласно закону о «суверенном рунете», операторы должны установить оборудование DPI (Deep Packet Inpection). Это позволит Роскомнадзору быстрее и точнее блокировать нежелательные интернет-ресурсы.
Фото: Jo karen / Shutterstock
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