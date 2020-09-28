Американский стартап с украинскими корнями Influ2 привлек $3,4 млн

Американский стартап, основанный выходцами из Украины, Influ2 привлек инвестиции в размере $3,4 млн. Компания предоставляет платформу для персонализированной рекламы. Лид-инвесторами стали бостонский фонд One Way Ventures и фонд VentureFriends, базирующийся в Афинах. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Influ2.

Также в рауне участвовали супер-ангел Мурат Абдрахманов и бывший гендиректор GlobalLogic Питер Харрисон.

Полученные средства будут направлены на расширение функционала платформы и увеличение команды.

«С прошлого года мы ощущаем быстрый рост, что сподвигло нас организовать сильный пул инвесторов, наращивать функционал платформы и продолжить держать фокус на развитии Influ2 на американском рынке», — комментируют сооснователь стартапа Дмитрий Лисицкий.

Influ2 — это персонализированная рекламная платформа для маркетологов в B2B сегменте. В рамках проекта применяется интеграция платформы с основными существующими CRM-системами.

Стартап был основан в 2017 году Дмитрием Лисицким и Владимиром Михалко. По собственным данным, сейчас у компании более 57 клиентов по всему миру, включая CapGemini, Genesys, Hexaware, MLE. Общая выручка проекта выросла в 5 раз с 2019 года. За первые шесть месяцев 2020 года темп роста компании составил 251%.

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