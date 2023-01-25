Крупнейший поставщик POS-терминалов Ingenico планирует уйти из России — РБК

Весной Россию может покинуть специализирующаяся на POS-терминалах компания Ingenico, рассказали РБК источники, знакомые с ситуацией. Устройства Ingenico используют крупнейшие российские банки, доля компании на рынке, по оценкам экспертов, достигает 50%.

Договоры компании с сотрудниками в России, по данным собеседников издания, прекращает действовать 15 февраля 2023 года. Уже первого марта Ingenico намерена прекратить работу на территории РФ. При этом техподдержка терминалов будет производиться до конца марта.

Источники также утверждают, что устройства Ingenico используют Сбербанк, ВТБ и «Промсвязьбанк». В первых двух на запрос издания не ответили, в «Промсвязьбанке» заявили, что организация ведет работу по поэтапной замене терминального оборудования и ПО.

Ingenico имеет в России дочернюю структуру ООО «Инженико», на рынке компания представлена с 2007 года. В глобальном офисе поставщика сообщили РБК, что передали 100% акций своей «дочке» еще летом.

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