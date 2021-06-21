Предприниматели смогут получить до 600 млн рублей от Москвы на инновационные проекты

Московский инновационный кластер (МИК) 21 июня начал прием заявок на получение гранта на реализацию комплексных инновационных проектов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (куратор МИК).

За счет гранта компании могут компенсировать до 15% затрат на проект, но не более 200 млн рублей в год (или суммарно не более 600 млн рублей за три года). Возместить можно как прямые затраты, так и расходы на уплату процентов по кредиту в пределах ключевой ставки Банка России.

К компенсируемым затратам относятся расходы на создание, приобретение или ремонт объектов капитального строительства, покупку оборудования и программного обеспечения, а также на создание и приобретение результатов интеллектуальной собственности или прав на них.

Среди нововведений этого года — отмена требований к численности персонала, и заработной плате в организации-заявителе. Однако добавлено новое условие — максимальная запрашиваемая сумма теперь не должна превышать сумму налогов, уплаченных в бюджет города Москвы (включая НДФЛ), за последние два года.

Отдельный блок нововведений касается компаний, работающих над масштабными, ресурсозатратными инновационными проектами совместно с другими организациями. Теперь участники межотраслевых кластеров в составе МИК смогут претендовать на получение гранта на кооперационные комплексные проекты.

Чтобы соответствовать требованиям, такие проекты должны реализовываться консорциумом от 2 до 5 компаний, при этом как минимум у одной из них должно быть в наличии оборудование или ПО, результаты интеллектуальной деятельности и объект капитального строительства на территории столицы. Поддержка распространяется на будущие кооперационные проекты, и компенсировать будут затраты, понесенные с 1 января 2022 года.

Кроме того, одним из ключевых изменений является увеличение доли компенсации в отношении затрат на отечественное оборудование и программное обеспечение — до 20% по комплексным инновационным проектам и до 25% по кооперационным комплексным инновационным проектам.

Подать заявку, а также более подробно ознакомиться с требованиями и регламентом можно на платформе кластера.

«Первый конкурсный отбор прошел в 2020 году. В ходе отбора было подано 44 заявки, 8 из которых были отобраны на получение гранта. Сумма одобренной финансовой поддержки составила 285 млн рублей», — сообщил руководитель департамента Алексей Фурсин, слова которого цитирует пресс-служба.

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Фото: Unsplash