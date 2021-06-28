Власти Москвы назвали 18 лучших новаторов столицы

В столице объявили победителей премии мэра Сергея Собянина «Новатор Москвы». Для участия в нем было подано 740 заявок, по итогам были определены 18 лучших проектов.

Со списком победителей можно ознакомиться здесь.

Авторы лучших разработок получат премии — от 500 тысяч до 1,5 млн руб, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Премии присуждаются в трех номинациях:

«Лидеры инноваций» — те, кто уже получает выручку от реализации проекта;

«Меняющие реальность» —те, кто готов выводить свой продукт на рынок;

«Проект будущего» — те, кто только планирует реализовать свою инновационную идею.

Сами номинации поделили на направления «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и информационные технологии», «Транспорт и логистика», «Благоустройство и строительство», «Экология и охрана окружающей среды», «Общественные проекты».

В комиссию вошли инвесторы, представители бизнес-сообщества и органов государственной власти. Эксперты проанализировали уникальность, новизну и потенциал изобретений.

Награждение пройдет после улучшения эпидемиологической ситуации в Москве.

Премия «Новатор Москвы» учреждена в 2019 году. Ее присуждают тем, кто живет или работает в столице за лучшие решения для города. В конкурсе можно участвовать как индивидуально, так и в составе команды до пяти человек.