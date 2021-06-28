Власти Москвы назвали 18 лучших новаторов столицы

В столице объявили победителей премии мэра Сергея Собянина «Новатор Москвы». Для участия в нем было подано 740 заявок, по итогам были определены 18 лучших проектов.
Со списком победителей можно ознакомиться здесь.
Авторы лучших разработок получат премии — от 500 тысяч до 1,5 млн руб, сообщила пресс-служба столичной администрации.
Премии присуждаются в трех номинациях:
- «Лидеры инноваций» — те, кто уже получает выручку от реализации проекта;
- «Меняющие реальность» —те, кто готов выводить свой продукт на рынок;
- «Проект будущего» — те, кто только планирует реализовать свою инновационную идею.
Сами номинации поделили на направления «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и информационные технологии», «Транспорт и логистика», «Благоустройство и строительство», «Экология и охрана окружающей среды», «Общественные проекты».
В комиссию вошли инвесторы, представители бизнес-сообщества и органов государственной власти. Эксперты проанализировали уникальность, новизну и потенциал изобретений.
Награждение пройдет после улучшения эпидемиологической ситуации в Москве.
Премия «Новатор Москвы» учреждена в 2019 году. Ее присуждают тем, кто живет или работает в столице за лучшие решения для города. В конкурсе можно участвовать как индивидуально, так и в составе команды до пяти человек.
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