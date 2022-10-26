Российский бренд телефонов Inoi ушел из РФ в Эстонию

Российский бренд смартфонов и кнопочных телефонов Inoi покинул отечественный рынок. Теперь компания позиционирует себя как эстонская. Гаджеты Inoi первыми поддерживали российскую операционную систему «Аврора», позднее все же перешли на Android.

На сайте компании отсуствуют Россия и Белоруссия, вместо них используется флаг СНГ. Устройства Inoi все еще продаются в магазинах «Эльдорадо», «Ситилинк», «Билайн», узнал «Коммерсантъ».

В 2017 году появился смартфон Inoi на российской ОС Sailfish Mobile в 2017 году (позже переименована в «Аврора»), устройства планировалось поставлять в корпоративный сегмент, но продажи не достигли заметных результатов и бренд решил переключиться на бюджетные Android-смартфоны китайской сборки. В 2018 году Inoi стал лидером по поставкам в Россию бюджетных телефонов. Сейчас его доля в продажах кнопочных телефонов составляет 5,9%, а в смартфонах — менее 1%.

Формально уход отечественного бренда из России происходит впервые, говорят эксперты. По их мнению, это связано с желанием дистанцироваться от ситуации на Украине, сохранить зарубежных партнеров и поставки.

Фото на обложке: Inoi