Платформа для создания брендированного видео Insense вышла на рынок Европы

Технологическая платформа Insense , созданная Данилом и Антоном Салюковыми и Александром Федоренко, открыла филиал в Лондоне. Новый офис будет заниматься развитием сервиса в Великобритании, а также на ключевых рынках Западной Европы — в Германии, Франции, Италии, Испании и Нидерландах. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе проекта.

Сервис предоставляет возможность создания и распространения брендированного видео в соцсетях. Видеоролики записываются блогерами. Затем созданный контент отправляется компаниям. После чего бренды запускают официальную рекламу с использованием видео в социальных сетях.

Платформа является официальным маркетинговым партнером Facebook, Instagram и креативным партнером TikTok.

Главой лондонского офиса, а также партнером компании стал Джон Карни. Ранее он занимал должность директора по цифровым технологиям в международной сети рекламных агентств McCann Worldgroup.

«В партнерстве с Insense моя цель — показать рынку максимально возможный потенциал продвижения через инфлюенсеров и помогать бизнесу расти в любом сегменте, создавать аутентичный контент и, как следствие, запускать более эффективную рекламу в социальных сетях», — рассказал Карни.

Новый филиал является третьим офисом Insense в мире. Первые два работают в Москве и Нью-Йорке.

По словам Федоренко, на рынке Северной Америки команда развивает направления e-commerce и модель прямого взаимодействия между брендом и потребителем D2C. В России Insense зачастую экспериментирует с новыми форматами. Здесь сервис реализовал «первый в мире кейс», объединивший модели influencer маркетинга (маркетинга влияния) и paid social (платной рекламы с соцсетях).

Компания была основана в 2016 году в Ньй-Йорке, где расположен ее головной офис. В Москве сотрудники Insense занимаются разработками и продажами.

По собственным данным, сейчас сервис предоставляет доступ к сообществу из 35 тысяч креаторов.

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Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock