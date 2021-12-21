Сервис для работы страховых агентов Inssmart запланировал привлечь до 500 млн рублей на масштабирование

Маркетплейс Inssmart для работы на рынке электронного страхования ищет инвестора, в зависимости от конфигурации сделки сервис планирует получить от 60 до 500 млн рублей, рассказал RB.ru его сооснователь Денис Мишин.

По словам Мишина, деньги нужны компании на развитие продукта, расширение продуктовой линейки и маркетинг. Это также повлечет за собой рост команды.

«Несмотря на то, что мы уже получили несколько предложений с различными конфигурациями сделки, в том числе от крупнейшего инфраструктурного игрока, мы продолжаем рассматривать варианты партнерств, в которых увидим максимальную синергию с нашей стратегией. Или компанию, в экосистему которой максимально органично встроится наш продукт», — пояснил сооснователь Inssmart.

Inssmart в 2018 году основали Артур Коломиец и Денис Мишин. Изначально сервис фокусировался на предоставлении страховым агентам возможности оформления полисов Е-ОСАГО. Затем на платформу были добавлены другие страховые продукты, в том числе страхование ипотеки и КАСКО. По словам Мишина, направления ипотеки и КАСКО растут без дополнительных вложений в маркетинг на 30% в месяц.

С помощью Inssmart страховые агенты и любые посредники могут продавать страховые полисы и зарабатывать на комиссии. Сервис работает по модели маркетплейса. В 2020 году Inssmart привлек инвестиции от экс-партнера Delivery Club Руслана Гафурова, а в 2019 — от серийного ИТ-предпринимателя Дмитрия Шкляра.

По собственным данным компании, выручка за 2021 год составила 200 млн рублей (в 2020 году — 84 млн). Сервис продал 210 тыс. полисов страхования на 1,1 млрд рублей (и на 1,9 млрд за все время существования компании).

Сейчас у Inssmart 40 тыс. зарегистрированных пользователей, из них ежемесячно работают с сервисом 4 тыс. человек, а за весь год сервисом воспользовалось около 8 тыс.

«В этом году мы делали упор на автоматизацию внутренних процессов, например, на разработку собственной CRM и автоворонок продаж. CRM предназначена для повышения эффективности взаимодействия с агентами и стимулирования продаж. Это позволило нам улучшить работу по активации и возврату пользователей и оптимизировать команду аккаунтинга», — сообщил Мишин.

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