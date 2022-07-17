Маркетплейс для страховых агентов Inssmart привлек $600 тыс.

Сооснователь маркетплейса для страховых агентов Inssmart Денис Мишин сообщил, что его стартап привлек $600 тыс. от основателей компании-разработчика IT-решений на рынке страхования AgentApp Романа Курдоева и Игоря Зорина.

Как пишет Forbes, условия сделки предполагают, что впоследствии новые инвесторы смогут выкупить часть долей предыдущих вкладчиков, а также самих основателей компании, если все поставленные KPI будут достигнуты.

О намерении привлечь от 50 до 500 млн рублей Денис Мишин сообщал еще в конце 2021 года, когда, по его оценке, выручка за 2021 год составила 200 млн рублей (в 2020 году — 84 млн).

К тому моменту основанный в 2018 году сервис, предоставляющий страховым агентам возможность оформления полисов Е-ОСАГО, КАСКО и ипотеке и зарабатывать на комиссии, продал сотни тысяч страховых бумаг на сумму 1,9 млрд рублей.

Непосредственно за 2021 год было реализовано 210 тыс. полисов на 1,1 млрд рублей.

По данным СПАРК, прибыль компании в 2021 году была порядка 6,3 млн рублей.

На текущий момент оценка Inssmart составляет порядка $5 млн. Монетизация услуг происходит также за счет комиссии сервису.

В 2020 году Inssmart привлек инвестиции от экс-партнера Delivery Club и сооснователя сервисов ZakaZaka и Pandao Руслана Гафурова, а в 2019 — от серийного ИТ-предпринимателя Дмитрия Шкляра (он же вложил в сервис первые 8 млн рублей в 2018 году — в обмен на 25% в компании).

Новые инвестиции компания планирует направить на расширение бизнеса, запуск новых страховых продуктов и выход на b2c-рынок.

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