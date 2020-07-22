Instagram запустил инструмент для личного сбора средств

Instagram начал тестирование функции личного фандрайзинга в США, Великобритании и Ирландии. Инструмент доступен на устройствах Android и iOS. Об этом сообщает пресс-служба Facebook.

Чтобы запустить личный сбор пожертвований, нужно нажать «Изменить профиль», «Добавить фандрайзера», а затем «Поднять деньги». Потребуется выбрать фотографию и категорию сбора средств. Также нужно будет добавить описание, которое объяснит цели сбора.

Затем вводится информация для обработчика платежей Stripe. После внесения всех данных нужно нажать «Отправить». Вся информация о фандрайзерах проходит проверку, в том числе анализируются цели сбора.

После одобрения начинается сбор средств. Он длится 30 дней, но может быть продлен неограниченное количество раз.

Отмечается, что запускать личный сбор пожертвований могут только лица старше 18 лет. Цели сбора могут быть любыми, но значимыми. Например, новый бизнес или обучение.

Внести средства можно анонимно. В этом случае никто, кроме организатора сбора, не увидит информацию о пожертвовании. Фандрайзеру будут известны имя жертвователя, название профиля и сумма взноса.

По заявлению компании, с января пользователи собрали более $65 млн для борьбы с COVID-19 и расовым правосудием во всем мире через Instagram и Facebook. За последние 30 дней в США удвоились пожертвования в Instagram.

В сообщении также говорится, что инструменты сбора средств являются мощными и популярными среди пользователей. Поэтому компания постарается расширить существующий функционал и продолжит поиск новых способов привлечения средств.

Ранее в этом году Instagram развернул сбор пожертвований для Instagram Live. А в 2019 году компания создала стикер для пожертвований в некоммерческие организации, который можно использовать в Stories.

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