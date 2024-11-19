Instagram разрешит пользователям очистить алгоритм рекомендаций

Instagram* начал тестировать новую функцию, которая позволит полностью обновить контент, рекомендуемый пользователю на вкладках «Лента», «Интересное» и Reels. В Meta* сообщают , что эта возможность «скоро будет доступна всему миру» пользователям всех возрастов.

Очистка алгоритма будет выглядеть следующим образом.

GIF: Meta*

Рекомендации можно будет обновить «всего за несколько касаний», говорят в Meta*, и «со временем они снова начнут персонализироваться» в зависимости от аккаунтов и контента, с которым будет взаимодействовать пользователь.

При очистке можно будет также просмотреть список подписок и при необходимости отписаться от них — это тоже позволит уточнить рекомендации.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в России.