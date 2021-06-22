Instagram запустил две новых функции в России: Reels для коротких видео и музыку в stories

Instagram официально запускает Reels – функцию для создания и редактирования коротких видео. В нем можно накладывать AR-эффекты и менять задний фон. Также пользователи Instagram и Facebook смогут добавлять музыку к своим stories.

В Reels пользователи смогут создавать и редактировать ролики длительностью до 30 секунд, накладывать на них AR-эффекты, менять задний фон по примеру зеленого экрана.

Ролики Reels можно будет публиковать в формате stories или поста либо для своих подписчиков, либо для широкой аудитории Instagram. Вкладка для выбора появится после нажатия на кнопку в центре навигационной панели, уточнили в пресс-службе Facebook в России.

Также Facebook открывает возможность добавлять музыку к stories – как для пользователей Instagram, так и Facebook. В Reels это можно будет делать прямо из библиотеки приложения, либо выбирать ее из трендов или рекомендаций. Пользователи смогут сами создать аудио, и если их аккаунт открытый – оно станет доступно другим пользователям.

Чтобы добавить музыку к stories, нужно:

открыть камеру в приложении, выбрать фото или видео из галереи, затем нажать на значок стикера и выбрать стикер «музыка»

найти песню из библиотеки, выбрать фрагмент, который хотите опубликовать, добавить имя исполнителя и название песни. Если у нее есть текст, он автоматически появится на экране

нажать на стикер, чтобы изменить стиль текста и его анимацию. Можно перемещать стикер, поворачивать и менять его размер.

«Мы очень рады представить музыкальные функции на платформах Facebook и Instagram в России и надеемся, что с их появлением у пользователей появится больше возможностей для самовыражения. Музыка в России очень разная, и нам не терпится увидеть, какой контент пользователи в России смогут создавать с помощью всех возможностей музыки и Reels», – отметила глава Facebook, Instagram и Messenger в России Анна-Мария Тренева.

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Фото: Facebook