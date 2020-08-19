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В Instagram появился новый вид мошенничества
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Екатерина Кочкина
Новый вид мошенничества появился в соцсети Instagram. Мошенники могут завладеть чужим аккаунтом, предложив получить подтвержденный статус для него. Об этом сообщает Telegram-канал Gurov Digital.
В Instagram появился новый вид мошенничестваЕкатерина Кочкина
С подтвержденного аккаунта знаменитости, который помечен синей галочкой как Verified | Support, поступает предложение получить для учетной записи такой же статус.
После этого необходимо только ввести пароль на специальном сайте. Ввод пароля приведет к полной потере Instagram-аккаунта.
Фото: Unsplash
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