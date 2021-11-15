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Реверс-инженер обнаружил в Instagram новые функции, о которых не рассказывали разработчики

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Instagram обнаружили новые функции, о которых разработчики приложения не рассказывали. Они есть в iOS–версии приложения — это добавление модераторов в прямые трансляции и возможность публично ставить отметки «нравится» на сториз. 

Реверс-инженер обнаружил в Instagram новые функции, о которых не рассказывали разработчики

На опубликованные в Twitter записи о новых функциях в Instagram обратило внимание издание 9to5Mac. Функции обнаружил инженер по обратной разработке Алессандро Палуцци. Исходя из его слов в Twitter, новшества доступны только в iOS–версии приложения.

Во-первых, Instagram планирует добавить возможность добавления модераторов в трансляции. Они могли бы администрировать эфир: работать с заявками, следить за комментариями и отвечать на вопросы.

Во-вторых, пользователям планируют дать возможность оставлять отметки «нравится» на сториз публично. На данный момент реакцию на опубликованную историю пользователь получает в личные сообщения. Инженер отметил, что обнаруженные им функции Instagram официально не анонсировал. 

Ранее Instagram обнародовал стоимость встроенных покупок и подписок в приложении. Для пользователя из России платная подписка обойдется в 99 рублей в месяц, а встроенные покупки – до 449 рублей.

12 ноября RB.ru рассказывали, что в Instagram появилась новая функция – пользователи могут поставить статус с надписями и эмодзи. Ей пока могут воспользоваться не все пользователи Instagram.

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Фото на обложке: Marc_Stock / Shutterstock, Twitter

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