Instagram добавил возможность совершать покупки через IGTV

Соцсеть Instagram добавила возможность совершать покупки в свой сервис длинных видео IGTV. Теперь в видеоприложении представители брендов и другие продавцы могут добавлять торговые теги к своим сообщениям. Нажимая на них, пользователи будут перенаправлены в Instagram либо на сайт продавца для покупки. Об этом сообщает CNBC.

Так, к возможностям совершения покупок через обычные посты в Instagram, прямой эфир, истории и ленту Instagram Explore функция появилась в IGTV. Отмечается, что позже в этом году компания начнет тестировать покупки в сервисе коротких видео Reels. Если это произойдет достаточно быстро, функция даст Instagram преимущество перед конкурентом Reels — сервисом TikTok, говорится в сообщении.

Опция Instagram Shopping была запущена в марте 2019 года. Этим летом компания начала тестирование специальной вкладки «Магазин» на панели навигации Instagram.

Ожидается, что TikTok активизирует свои возможности электронной коммерции, объединившись с Walmart. По заявлению ритейлера, он все еще завершает работу над коммерческим соглашением с TikTok, но планирует предоставить новой американской компании TikTok Global «функции электронной коммерции, в том числе оформление заказов, проведение платежей и другие омниканальные услуги».

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