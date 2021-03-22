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Instagram запустит в России функцию продажи товаров через посты и сторис

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Соцсеть Instagram запустит в России функцию Instagram Shopping. Она позволит компаниям продавать товары, отмечая их в постах и сторис. Об этом сообщает портал Meduza.

Instagram запустит в России функцию продажи товаров через посты и сторис

Instagram Shopping — это набор функций Instagram, благодаря которым пользователи могут покупать товары прямо из фото или видео в любом разделе приложения.

Аккаунты, получившие доступ к сервису, смогут отмечать в публикациях продаваемые товары. Также для продукции можно будет указать необходимую информацию: цену, размеры, описание и так далее.

Нажав на метку, пользователи смогут посмотреть товар, а также перейти на сайт продавца, чтобы совершить покупку или добавить товар в закладки.

instagram

По словам директора по продукту Instagram Эшли Юки, на первом этапе доступ к функции получит небольшое число российских бизнес-аккаунтов. Все предприниматели смогут использовать сервис через несколько месяцев.

«При запуске действует случайный отбор. Мы не выбираем специальные аккаунты и тестируем функцию на разном бизнесе. Наша конечная цель — расширить функцию на все подходящие компании», — пояснили в Facebook.

Для настройки и запуска Instagram Shopping, компании понадобится подключить инструмент Commerce Manager. Это платформа для управления продажами в Facebook и Instagram. С помощью сервиса создаются каталоги, обрабатываются заказы и так далее.

Вместе с Shopping российские аккаунты получат доступ к инструменту «Магазины». Он позволяет создать единую витрину товаров для профилей в Instagram и Facebook.

По данным Instagram, более 90% пользователей соцсети подписаны как минимум на один бизнес-аккаунт. Последние могут быть не только у компаний, но и у частных лиц, например, звезд или контентмейкров. Instagram Shopping им также будет доступен.

В мае 2020 года Facebook представила сервис Shops для создания интернет-магазинов внутри соцсети.

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Фото на обложке: Unsplash

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