Instagram защитит несовершеннолетних пользователей

Instagram объявил о пакете мер по защите несовершеннолетних пользователей от нежелательных контактов. Вскоре взрослые пользователи соцсети не смогут писать подросткам, которые на них не подписаны.

Для определения реального возраста пользователей компания разработала систему алгоритмов.

Так, минимальный допустимый возраст в Instagram — 13 лет. По заявлению компании, в системе будут использоваться технологии самообучающегося искусственного интеллекта. Они помогут выявлять пользователей, которые указали неправдивую информацию о своем возрасте, в том числе, если им еще нет 13.

В случае, если совершеннолетний пользователь попробует отправить сообщение человеку, которому по мнению системы еще нет 18 лет, он получит соответствующее уведомление об этом.

Подросткам будет приходит предупреждение при пересылке медиа-файлов и других данных незнакомым пользователям.

Также система сообщит несовершеннолетним о том, что к ним обращается взрослый пользователь, часто добавляющий в друзья людей, не достигших 18 лет. В таком случае появится возможность завершить беседу и заблокировать такого пользователя с указанием соответствующей жалобы на него.

Функция появится в марте в Аргентине, Бразилии, Индии, Индонезии, Японии, Мексике и Сингапуре. В других странах опция заработает в ближайшее время, отметили в Instagram.

Ранее в рамках защиты подростков TikTok объявил, что аккаунты пользователей младше 16 лет станут приватными.

Фото: Unsplash