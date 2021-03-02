1 трлн рублей за 15 лет: вложения в институты развития России не принесли результаты

С 2006 по 2020 годы в российские инновационные институты развития (ИР) было вложено почти 1 трлн рублей бюджетных средств. Однако уровень инновационности в стране в последние годы снизился, сообщают «Ведомости».

Данные Росказначейства свидетельствуют, что за последние 15 лет инновационные ИР, например, «Сколково», «Роснано» и другие, получили более 965 млрд рублей. Еще 270 млрд рублей им направят в ближайшие три года, следует из проекта бюджета.

Вместе с тем, доля инновационной продукции остается на уровне 10-летней давности — 6%, пишет издание. По итогам 2020 года показатель должен был составить 25%.

По данным Росстата, целевые показатели принятой в 2011 году Стратегии инновационного развития страны до 2020 года не достигнуты.

Например, затраты на НИОКР в прошлом году планировались на уровне 3% ВВП. По факту за девять месяцев 2020 года они выросли только до 1,16%.

Первые ИР появились в России в середине 1990-х годов. Но активный рост подобных структур начался в 2007 году. Тогда были созданы крупные госкорпорации: «Роснано», Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ) и другие.

Формирование ИР объяснялось необходимостью структурной перестройки экономики. Важна была поддержка отечественных компаний на мировых рынках и становление собственных сильных игроков.

ИР традиционно делятся на несколько групп: инновационные, финансовые, отраслевые, социальные, региональные. Это могут быть агенты правительства, госкорпорации, фонды, банки. Сейчас на федеральном уровне таких структур в России около 40, в регионах — еще 200.

Всего с 2006 года из федерального бюджета на ИР выделили 3,6 трлн рублей. В 2020 г. объем финансирования был запланирован на рекордном уровне — 750 млрд рублей. Это почти 0,7% ВВП, или 3,8% всех расходов федерального бюджета, отмечают «Ведомости».

В 2021–2023 годах в институты развития планируют направить еще не менее 655 млрд рублей.

Как отмечают эксперты, причиной неэффективного расходования средств ИР стали особый правовой статус, предложенный им, а также их низкая прозрачность. Чаще всего ИР критикуются за:

неиспользование выделенных средств и их размещение на депозитах;

инвестиции в зарубежные компании, не влекущие за собой импорт технологий;

необоснованно высокие оклады топ-менеджеров;

коррупцию.

С формальной точки зрения успехи у ИР есть. Согласно их отчетам, благодаря инвестициям создаются новые рабочие местае, растет выручка профинансированных проектов и компаний.

В частности, в 2019 году на 1 рубль средств, вложенный в портфельные стартапы и проекты, у РФПИ пришлось 23 рубля выручки, ФРП — 10 рублей, «Роснано» — 8 рублей, РВК — 7 рублей, «Сколково» — 4 рубля.

Однако в этих показателях часто учитывается вся выручка компаний, а не оценка роста показателя, который произошел именно благодаря инвестициям ИР в них.

Невысокую эффективность этих институтов признают и в Правительстве, где принято решение об их реформировании. Часть будет укрупнена, часть — ликвидирована. Отмечается, что многие институты дублируют функции друг друга. В ближайшее время для запуска реформы будут утверждены ее дорожные карты.

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