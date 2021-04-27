Интегратор интерактивной рекламы в аудиопоток Instreamatic привлек $6 млн

Стартап Instreamatic, предоставляющий технологию для интеграции интерактивной голосовой рекламы в аудиопоток, привлек $6,1 млн в рамках финансирования серии A от венчурных фондов Progress Ventures, Haveplice и Google Assistant Investments.

Идея продукта в том, чтобы предоставить клиенту возможность «разговаривать» с обычной аудиорекламой. Процесс подкреплен искусственным интеллектом и полностью интерактивный: в зависимости от ответа дальнейшие вопросы или, например, советы, могут меняться.

«Потребители не любят, когда их кормят надоедливо повторяющейся рекламой. Наша инфраструктура голосового ИИ демонстрирует, что разговорный маркетинг приносит пользу брендам, потребителям и издателям», – приводит издание TechCrunch слова генерального директора Instreamatic Стаса Тушинского.

Тушинский добавил, что их продукт в среднем показывает от 12% до 19% вовлеченности и в перспективе может достичь уровня «непрерывного диалога» по аналогии с работой Siri или Alexa.

Сервис Instreamatic используют бренды Pandora, Salem Media, Gaana и другими, а также Triton Digital – одна из крупнейших сетей аудиорекламы. Cтартап подписал соглашение о развитии голосовой рекламы в Smart-TV с Universal Electronics.

Ранее Стас Тушинский рассказывал RB.ru, какие особенности у развития своего стартапа в Кремниевой долине.

По данным аналитического агентства Juniper Research, к 2022 году рынок голосовой рекламы вырастет до $19 млрд, а половина всех поисковых запросов будет осуществляться голосом.

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