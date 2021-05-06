Криптовалюта везде: американская insurance-компания начнет платить по страховым случаям биткоинами

Автомобильная страховая компания из США Metromile первой в мире начнет принимать криптовалюту в качестве оплаты страхового полиса, а также производить выплаты по страховым случаям в биткоинах, сообщили в компании.
Такая возможность, отметили в пресс-релизе, «совсем скоро будет предоставлена клиентам». Чтобы иметь возможность рассчитываться по обязательствам, Metromile в Q2 2021 приобретет биткоинов на $10 млн.
«Metromile считает, что разрешение на платежи в криптовалюте повысит финансовую устойчивость держателей полисов, поскольку криптовалюта становится популярной и составляет значительную часть активов потребителей», – говорится в пресс-релизе компании.
Metromile – ведущая платформа цифрового страхования в США и автостраховщик с оплатой «за милю».
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