Intel рассчитывает получить $10 млрд от правительства США

Власти США ведут переговоры о предоставлении субсидии в размере $10 млрд для Intel. Корпорация получит вознаграждение в рамках программы по возвращению производства чипов на территорию штатов.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, $10 млрд включают в себя как прямые гранты, так и кредиты для компании.
Субсидии относятся к реализации принятого в 2022 году «Закону о чипах и науке», в рамках которого власти США выделят $39 млрд в виде прямых инвестиций и $75 млрд кредитов и кредитных гарантий, чтобы стимулировать полупроводниковые компании перенести производство на территорию США.
Министр торговли Джина Раймондо сообщила, что в ближайшие два–три месяца ведомство сделает «множество еще более крупных заявлений».
Отмечается, что Intel — получатель самой крупной поддержки в рамках плана по «Закону о чипах и науке». При этом $10 млрд составляют лишь половину от стоимости завода, который компания строит в Огайо. Кроме того, корпорация потратит $20 млрд на предприятие в Аризоне и инвестирует $3,5 млрд в штат Нью-Мексико.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Выбор редакции: стартапы года — 2020
- 2 «Наши конкуренты теперь работают у нас в компании»: как Intel справляется с производственным кризисом
- 3 Видео дня: Intel запустила 1218 дронов на открытии Олимпиады
- 4 От Tesla до Google: 14 крупных компаний из США, основанных мигрантами
- 5 Успехи года: 13 побед российских стартаперов на Западе
ВОЗМОЖНОСТИ
19 февраля 2024
19 февраля 2024
19 февраля 2024
20 февраля 2024