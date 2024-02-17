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Intel рассчитывает получить $10 млрд от правительства США

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Власти США ведут переговоры о предоставлении субсидии в размере $10 млрд для Intel. Корпорация получит вознаграждение в рамках программы по возвращению производства чипов на территорию штатов.

Intel рассчитывает получить $10 млрд от правительства США

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, $10 млрд включают в себя как прямые гранты, так и кредиты для компании.

Субсидии относятся к реализации принятого в 2022 году «Закону о чипах и науке», в рамках которого власти США выделят $39 млрд в виде прямых инвестиций и $75 млрд кредитов и кредитных гарантий, чтобы стимулировать полупроводниковые компании перенести производство на территорию США.

Министр торговли Джина Раймондо сообщила, что в ближайшие два–три месяца ведомство сделает «множество еще более крупных заявлений».

Отмечается, что Intel — получатель самой крупной поддержки в рамках плана по «Закону о чипах и науке». При этом $10 млрд составляют лишь половину от стоимости завода, который компания строит в Огайо. Кроме того, корпорация потратит $20 млрд на предприятие в Аризоне и инвестирует $3,5 млрд в штат Нью-Мексико.

Фото: Unsplash

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