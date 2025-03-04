Тайваньская TSMC вложит в производство чипов в США $100 млрд
Тайваньская TSMC, один из ведущих производителей чипов, объявила о планах инвестировать $100 млрд в производство полупроводников в США. Согласно заявлению, эта сумма дополнит уже запланированные инвестиции в размере $65 млрд в предприятие в Фениксе (штат Аризона).
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Дополнительные средства планируется вложить в строительство трех новых заводов, двух современных упаковочных комплексов и крупного научно-исследовательского центра, сообщили в TSMC.
По прогнозам компании, ее инвестиции создадут 40 тыс. новых рабочих мест в строительстве в течение следующих четырех лет, а также десятки тысяч высокооплачиваемых вакансий в области передового производства чипов и научных исследований. Сейчас на фабрике TSMC в Аризоне работает более 3 тыс. человек.
- В ноябре 2024 года Министерство торговли США потребовало от TSMC прекратить поставки в Китай некоторых видов полупроводников. Речь шла о сложных чипах, используемых в для программ на основе технологий искусственного интеллекта и графических процессорах.
Фото на обложке: Stas Knop / Shutterstock / FOTODOM
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