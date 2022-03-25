МФТИ проведет интенсив по алгоритмическому программированию

С 18 по 22 апреля в МФТИ в рамках V Всероссийского учебного фестиваля по искусственному интеллекту и программированию RuCode пройдет интенсив по алгоритмическому программированию. Участие бесплатное, но всем желающим необходимо пройти предварительный отбор.
Интенсивы на RuCode представляют собой интерактивные занятия в формате лекций, контестов, разборов задач с высококлассными преподавателями МФТИ и ведущих вузов России. Пройдя их и приняв участие в чемпионатах по программированию или искусственному интеллекту, которые завершают фестиваль, каждый участник может получить сертификат о прохождении курса или удостоверение о дополнительном профессиональном образовании.
Отбор на интенсив по программированию пройдет с 7 по 10 апреля в форме контеста. По его итогам прошедшие отбор участники будут разделены на дивизионы С, D, Е и F. Последний — нововведение пятого фестиваля.
«Алгоритмическое программирование — это интеллектуальный вид спорта, но подготовка к нему очень похожа на настоящий спорт. Важны и базовая подготовка, и трудолюбие, и усердие, и воля к победе. В последние годы команды из России доминируют на международных соревнованиях по АП, подтверждая высокий уровень IT-образования в нашей стране. Мне приятно отметить, что созданный нами фестиваль RuCode вносит свой весомый вклад в этот процесс», — поделился директор Центра развития IT-образования МФТИ Алексей Малеев.
Также с 24 марта по 24 апреля МФТИ в рамках RuCode проводит бесплатный интенсив по искусственному интеллекту. Узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте.
Всероссийский фестиваль RuCode в пятый раз проводит МФТИ совместно ведущими вузами России, общественными организациями, кванториумами, IT-парками, индустриальными партнерами — компаниями «Яндекс», «Сбер», а также при активной поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Аналитического центра при Правительстве РФ.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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