Соревнования по ИИ, образовательные интенсивы и научные лекции — на фестивале RuCode

19-21 мая в кампусе МФТИ пройдет RuCode — фестиваль, посвященный ИИ в физике, математике, инжиниринге и науках о жизни. В рамках мероприятия состоятся образовательные интенсивы, а также соревнования по ИИ и программированию. Участие во всех активностях фестиваля бесплатное.

В рамках фестиваля запланированы научно-популярные и образовательные интенсивы, онлайн-курсы, лекции, семинары, вебинары, чемпионаты по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию.

В треке по ИИ все желающие смогут принять участие в решении важной социальной проблемы: научиться автоматически определять текст, сгенерированный нейросетью ChatGPT. Для этого подготовлен уникальный набор данных из текстов, написанных людьми и сгенерированных ботом. Задача участников соревнования — разработать модель машинного обучения, которая способна обнаружить тексты, сгенерированные нейросетью.

Первый этап фестиваля «RuCode. Старт: Сезон 2023» — часть грандиозного образовательного и просветительского проекта. Принять участие может любой желающий без ограничения по возрасту или уровню подготовки. Обновленный фестиваль предлагает семь ступеней научно-популярного образования — от онлайн-курсов до эфиров о карьере и научно-практических конференций. Программа и форма для регистрации участников представлены на сайте.

Предыдущие фестивали RuCode собрали более 60 тысяч участников из 84 регионов России, и их число ежегодно растет. Организаторами RuCode, наряду с МФТИ, выступают 16 ведущих вузов России, а также технопарки, кванториумы и общественные организации.

Фото на обложке: Alexiushan / Shutterstock