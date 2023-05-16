Соревнования по ИИ, образовательные интенсивы и научные лекции — на фестивале RuCode

19-21 мая в кампусе МФТИ пройдет RuCode — фестиваль, посвященный ИИ в физике, математике, инжиниринге и науках о жизни. В рамках мероприятия состоятся образовательные интенсивы, а также соревнования по ИИ и программированию. Участие во всех активностях фестиваля бесплатное.
В рамках фестиваля запланированы научно-популярные и образовательные интенсивы, онлайн-курсы, лекции, семинары, вебинары, чемпионаты по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию.
В треке по ИИ все желающие смогут принять участие в решении важной социальной проблемы: научиться автоматически определять текст, сгенерированный нейросетью ChatGPT. Для этого подготовлен уникальный набор данных из текстов, написанных людьми и сгенерированных ботом. Задача участников соревнования — разработать модель машинного обучения, которая способна обнаружить тексты, сгенерированные нейросетью.
Первый этап фестиваля «RuCode. Старт: Сезон 2023» — часть грандиозного образовательного и просветительского проекта. Принять участие может любой желающий без ограничения по возрасту или уровню подготовки. Обновленный фестиваль предлагает семь ступеней научно-популярного образования — от онлайн-курсов до эфиров о карьере и научно-практических конференций. Программа и форма для регистрации участников представлены на сайте.
Предыдущие фестивали RuCode собрали более 60 тысяч участников из 84 регионов России, и их число ежегодно растет. Организаторами RuCode, наряду с МФТИ, выступают 16 ведущих вузов России, а также технопарки, кванториумы и общественные организации.
Фото на обложке: Alexiushan /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 МФТИ проведет чемпионат по программированию RuCode 6.0
- 2 ВТБ и МФТИ проведут митап на тему «Промышленный оптимизатор: алгоритмы за рамками ML»
- 3 Школьники могут пройти бесплатное обучение языкам программирования от МФТИ
- 4 МФТИ и «Яндекс» откроют в вузе факультет программной инженерии
- 5 Школа управления «Сколково» и МФТИ запустят совместный бакалавриат
ВОЗМОЖНОСТИ
16 мая 2023
17 мая 2023
17 мая 2023