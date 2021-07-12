Хуже только в Японии: Россия оказалась в хвосте рейтинга по оптимизму бизнеса

Российский бизнес занял предпоследнее место в страновом рейтинге по уровню оптимизма. В стране также одни из худших показателей по ожиданиям рост доходов бизнеса, экспорта и занятости.

Уровень оптимизма российского бизнеса относительно перспектив национальной экономики вырос по сравнению с нижней точкой пандемического кризиса прошлогодней весны, но все еще остается одним из худших среди 30 ведущих стран. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование International Business Report компании Grant Thornton.

В России в мае-июне была опрошена 121 компания разного уровня, что совпадает с медианным значением по размеру выборки во всех трех десятках стран. Руководителям было задано около 30 вопросов, включая просьбы оценить тенденции на ближайший год по инвестициям в информационные технологии, достаточности финансирования, доступности квалифицированной рабочей силы и тому подобному.

По данным исследования, только 28% руководителей бизнеса в России с оптимизмом оценивают перспективы экономики страны в ближайший год.

Еще ниже уровень оптимизма у Японии (17%), она занимает нижнюю строчку странового рейтинга несколько лет подряд. На третьем месте снизу — Аргентина (30%).

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев считает, что отсутствие оптимизма в ответах еще не означает, что его и вправду нет в России. «Показательно, что на вопрос „Как дела?“ во всем мире принято отвечать: Fine („отлично»), в то время как в России общепринятые ответы — „ничего“ или „нормально“. Так что российский бизнес просто проявляет сдержанность в оценках».

Несмотря на то, что только 28% российских руководителей смотрят на экономику с оптимизмом, увеличения выручки своих компаний в ближайший год ждут уже 40% респондентов. Правда, на более низком уровне ожидания по росту выручки только в трех странах — Малайзии, Сингапуре и Южной Корее.

Роста экспорта ожидают только 12% российских бизнесменов — это наихудший результат во всем рейтинге. Наращивать персонал собираются 30% компаний — одно из последних мест. Повышать зарплаты в номинальном выражении — 55%, но в реальном выражении (с опережением инфляции) — только 7%, и это тоже наименьший показатель среди всех стран. Увеличения инвестиций в НИОКР ожидают 14% российских фирм, а в информационные технологии — 30%, тоже последние места в рейтинге по обоим показателям.

По доле пессимистов среди бизнесменов Россия заняла шестое место (30%). 41% респондентов в России относятся нейтрально к перспективам экономики страны в ближайший года, это максимальный показатель среди всех стран.

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Фото: Jacob Lund/Shutterstock