По вине клиентов: аналитики рассказали, почему россияне не выкупают интернет-заказы

Аналитики fintech-компании PIM Solutions назвали причины, по которым россияне не выкупают интернет-заказы. В подавляющем большинстве случаев это случается по вине клиентов.
Аналитические данные PIM Solutions собрала на основе 30 млн заказов, прошедших через сервис компании за 7 месяцев 2021 года.
По данным компании, 64% невыкупа происходит по вине клиентов, 34% – по вине служб доставки и только 2% – по вине самих интернет-магазинов. Самыми распространенными причинами, по которым клиенты не выкупают интернет-заказы, стали:
- Возврат по вине службы доставки – 34% от всех невыкупленных заказов. Служба доставки не укладывается в заявленные сроки, теряет посылки, постамат оказывается неработающим и т.п.;
- Истечение срока хранения – 25%. Заказ остается невостребованным и возвращается продавцу;
- Недоступность адресата – 17%. До покупателя не удается дозвониться, либо он отсутствует по указанному в заказе адресу. Практически ежедневно оформляются возвраты посылок по причине смерти адресата;
- Отказ адресата – 13%. Покупатель отказывается получать и оплачивать заказанные товары;
- Проблема с доступом – 5% Курьерам не удается попасть по указанному адресу, поскольку он находится на закрытой территории.
С каждого невыкупленного заказа интернет-магазин несет «ощутимые» убытки, говорят в PIM Solutions. Это расходы на доставку до клиента и обратно (+-300 рублей в одну сторону), стоимость упаковки, оплата работы сотрудника и другие.
PIM Solutions основана в 2012 году, развивает сервисы для интернет-магазинов по оптимизации финансов и логистики. Ежедневно сервисами компании обрабатывается более 1,1 млн заказов. PIM Solutions является резидентом кластера информационных технологий фонда «Сколково».
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