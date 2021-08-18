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По вине клиентов: аналитики рассказали, почему россияне не выкупают интернет-заказы

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики fintech-компании PIM Solutions назвали причины, по которым россияне не выкупают интернет-заказы. В подавляющем большинстве случаев это случается по вине клиентов.

По вине клиентов: аналитики рассказали, почему россияне не выкупают интернет-заказы

Аналитические данные PIM Solutions собрала на основе 30 млн заказов, прошедших через сервис компании за 7 месяцев 2021 года.

По данным компании, 64% невыкупа происходит по вине клиентов, 34% – по вине служб доставки и только 2% – по вине самих интернет-магазинов. Самыми распространенными причинами, по которым клиенты не выкупают интернет-заказы, стали:

  1. Возврат по вине службы доставки – 34% от всех невыкупленных заказов. Служба доставки не укладывается в заявленные сроки, теряет посылки, постамат оказывается неработающим и т.п.;
  2. Истечение срока хранения – 25%. Заказ остается невостребованным и возвращается продавцу;
  3. Недоступность адресата – 17%. До покупателя не удается дозвониться, либо он отсутствует по указанному в заказе адресу. Практически ежедневно оформляются возвраты посылок по причине смерти адресата;
  4. Отказ адресата – 13%. Покупатель отказывается получать и оплачивать заказанные товары;
  5. Проблема с доступом – 5% Курьерам не удается попасть по указанному адресу, поскольку он находится на закрытой территории.

С каждого невыкупленного заказа интернет-магазин несет «ощутимые» убытки, говорят в PIM Solutions. Это расходы на доставку до клиента и обратно (+-300 рублей в одну сторону), стоимость упаковки, оплата работы сотрудника и другие. 

PIM Solutions основана в 2012 году, развивает сервисы для интернет-магазинов по оптимизации финансов и логистики. Ежедневно сервисами компании обрабатывается более 1,1 млн заказов. PIM Solutions является резидентом кластера информационных технологий фонда «Сколково».

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Фото: Shutterstock.com

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