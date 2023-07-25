Жителей деревень без интернета призвали на «Госуслугах» проголосовать за проведение к ним интернета

Жителей деревень и сел, в которых отсутствует интернет, призвали на «Госуслугах» проголосовать за проведение к ним интернета. Если же люди не смогут зайти в интернет и проголосовать, то сделать это можно отправив бумажное письмо в Москву на почтовый адрес Минцифры.

На «Госуслугах» открылась форма для голосования за обеспечение мобильным интернетом малонаселенные пункты России. Жителей деревень и сел с населением от 100 до 500 человек, в которых нет интернета, призвали в интернете проголосовать за проведение к ним интернета.

На «Госуслугах» можно проголосовать до 13 августа 2023 года. В голосовании могут участвовать только жители того же региона, в котором находится населенный пункт–претендент на обеспечение интернетом и имеющие в этом регионе постоянную регистрацию.

Если же доступа в интернет для голосования на «Госуслугах» нет, то свой голос можно отдать посредством отправки бумажного письма с ФИО и адресом заявителя в Москву на почтовый адрес Минцифры: 123112, Пресненская наб., д. 10, стр. 2.

В 2023 году к мобильному интернету планируют подключить 1,8 тыс. населенных пунктов в России, а к 2030 году – обеспечить связью все деревни и села с населением от 100 до 500 человек.

Фото на обложке: Maksim Safaniuk / Shutterstock