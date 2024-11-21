«Маркетплейсам выгодна прозрачность»: глава ФНС — об автоУСН, реестре майнеров и борьбе с теневой занятостью

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в беседе с РБК рассказал об автоматизированной упрощенной системе налогообложения (автоУСН) для маркетплейсов, раскрыл число заявок на регистрацию в реестре майнеров и поделился деталями борьбы регулятора с теневой занятостью. RB.RU собрал главное из интервью.

О налогообложении селлеров

С 2025 года продавцы на автоУСН смогут торговать на маркетплейсах, а те будут передавать в ФНС данные о доходах и расходах селлеров. Егоров считает, что этот налоговый режим «очень подходит под бизнес-модель работы с маркетплейсами». Раньше для занятия бизнесом «создавали юрлицо и пичкали в него много функций», а сейчас маркетплейсы взяли на себя логистику, коммуникацию с клиентом, доставку информации до него, доставку товаров и аналитику по продажам, отметил он.

«В этом смысле автоУСН — похожая история: он тоже забирает на себя много функций. Агентсткий НДФЛ переходит от юрлица на банки, налоговая вместе с банками обсчитывает финансовый результат, а предприниматель только соглашается с ним или не соглашается», — заявил Егоров.

По его словам, сегодня интересы ФНС и маркетплейсов совпадают и заключаются в совместном управлении налоговыми рисками малого бизнеса. Егоров отметил, что «онлайн-площадкам выгодно, чтобы вокруг них все было прозрачно».

В качестве примера глава налоговой привел ситуацию, когда селлер продает один и тот же нишевый товар, доходит до предельной величины выручки по УСН, «и тут появляется другая компания, которая продает тот же товар», из-за чего начинается «мультипликация таких компаний». Егоров пояснил, что маркетплейс может отследить «эту историю и сразу ее откорректировать», в противном случае «начнутся доначисления, и чем они больше, тем больше риск банкротства компании и уголовных последствий».

О реестре майнеров

ФНС с 1 ноября ведет реестр майнеров криптовалюты. Добывать цифровые активы легально могут только компании и индивидуальные предприниматели, попавшие в список. По словам Егорова, на данный момент служба получила 150 заявок на регистрацию. Глава ФНС отметил, что всплеска активности нет, «все идет достаточно тихо, спокойно», и «это даже хорошо».

«Это сложная история, и там сразу несколько явлений. Регистрация условных ЦОДов и регистрация самих майнеров. Есть вопрос взаимодействия с Минэнерго в части управления энергетикой. Это отдельная история, с которой надо научиться работать: где разрешают майнить, где не разрешают, где перегрузы энергосистемы. Где-то майнеры вообще на газе работают — подключились и электричество генерят через газ», — пояснил Егоров.

Он добавил, что для физлиц и юрлиц, которые добывают криптовалюту, также предусмотрена отдельная система налогообложения, «поэтому там надо очень аккуратно, потихоньку, шаг за шагом все это внедрять».

О борьбе с теневой занятостью

Глава ФНС заявил, что проблемы с теневой занятостью в России есть, но они разные, «покрасить их одной краской невозможно». Служба продолжает борьбу с этим явлением, например, проверяет зарплаты и реагирует, если они выплачивались «странным образом», заверил он.

Егоров выделил два подхода к борьбе с теневой занятостью. Первый вариант — «перевести все деньги в систему банковского учета». «Когда все деньги будут идти через прозрачную систему, то там уже появятся такие решения, будет тектонический сдвиг с точки зрения прозрачности налогообложения», — отметил глава ФНС.

Второй подход можно осуществить посредством доступа к информации, которая уже есть в банковской системе. Однако с этим нужно работать аккуратно, потому что «если резко зайти в банковскую систему», можно «больше людей выдавить в наличные», что регулятору невыгодно стратегически, отметил Егоров.

«С другой стороны, мы можем аккуратно подкручивать ту реальность, которая есть с точки зрения p2p-переводов, и смотреть, что там происходит. Например, мы можем обратиться к банкам и сказать: мы видим, что вот такие-то действия являются рискованными; поставьте у себя свои системы комплаенс или свои системы KYC (Know your customer, «Знай своего клиента») таким образом, чтобы отслеживать прозрачность этих платежей», — заявил глава ФНС.

При этом он подчеркнул, что решения о взаимодействии с банковской отраслью «должны быть очень выверены, потому что они касаются большого количества людей».

Фото на обложке: Андрей Любимов / Росконгресс