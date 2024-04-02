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Инвестиции в экономику Москвы «в сопоставимых ценах» выросли на 3,8% за год

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Инвестиции в экономику Москвы по итогам 2023 года составили около 6,8 трлн рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Инвестиции в экономику Москвы «в сопоставимых ценах» выросли на 3,8% за год

«Это больше на 3,8% в сопоставимых ценах, чем в 2022 году», — пояснил Собянин.

Самую большую долю инвестиций — 33,4% — направили в сферу производства машин и оборудования.

28,2% было вложено в строительство нежилых зданий, сооружений и в благоустройство территории.

Область исследований, разработок и инноваций привлекла 16,5%, а строительство жилых зданий и помещений — 18,8%.

Росстат оценил инфляцию в РФ в 2023 году в 7,42%. В 2022 году она составила 11,94%.

Ранее стало известно о росте числа субъектов малого и среднего бизнеса в Москве: на начало марта текущего года их количество составило 908 тыс., увеличившись по сравнению с мартом 2023 года на 6,3%. 

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Фото на обложке: Unsplash

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