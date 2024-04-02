Инвестиции в экономику Москвы по итогам 2023 года составили около 6,8 трлн рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Инвестиции в экономику Москвы «в сопоставимых ценах» выросли на 3,8% за год