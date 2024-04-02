Инвестиции в экономику Москвы «в сопоставимых ценах» выросли на 3,8% за год

Инвестиции в экономику Москвы по итогам 2023 года составили около 6,8 трлн рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Это больше на 3,8% в сопоставимых ценах, чем в 2022 году», — пояснил Собянин.
Самую большую долю инвестиций — 33,4% — направили в сферу производства машин и оборудования.
28,2% было вложено в строительство нежилых зданий, сооружений и в благоустройство территории.
Область исследований, разработок и инноваций привлекла 16,5%, а строительство жилых зданий и помещений — 18,8%.
Росстат оценил инфляцию в РФ в 2023 году в 7,42%. В 2022 году она составила 11,94%.
Ранее стало известно о росте числа субъектов малого и среднего бизнеса в Москве: на начало марта текущего года их количество составило 908 тыс., увеличившись по сравнению с мартом 2023 года на 6,3%.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Названа стоимость самой старой квартиры Москвы
- 2 Названы основные сферы работы малого и среднего бизнеса в Москве в 2024 году
- 3 11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады
- 4 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
- 5 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
ВОЗМОЖНОСТИ
03 апреля 2024
05 апреля 2024
05 апреля 2024
08 апреля 2024
08 апреля 2024