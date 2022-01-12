Треть российских регионов за год улучшили инвестиционную привлекательность

Каждый третий российский регион улучшил свою инвестиционную привлекательность в 2021 году. Это стало рекордом как минимум с 2017 года. В списке лидеров — Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий АО, Московская и Сахалинская области.

Экономика этих регионов обладает достаточным «запасом прочности» для преодоления как косвенных, так и прямых последствий пандемии, сообщили «Известия» со ссылкой на ежегодную оценку Национального рейтингового агентства.

Повысить свои оценки в рейтинге удалось 23 субъектам, чья экономика основана на добыче и переработке полезных ископаемых: Мурманская и Амурская области, Чукотский АО, Якутия, Приморский край.

Улучшили свои показатели и несырьевые регионы, к которым, например, относится Ингушетия и Кабардино-Балкария. Им это удалось за счет создания минимально необходимой инфраструктуры для инвесторов, улучшения бизнес-климата, снижения рисков ведения предпринимательства.

Среди регионов, которым удалось улучшить свою инвестиционную привлекательность, также оказались Алтайский край, Крым и Севастополь, Волгоградская и Орловская области, Краснодарский край, Северная Осетия, а также Брянская и Костромская области, Еврейская АО и Забайкальский край.

На рост инвестиционной привлекательности каждого субъекта повлиял ряд факторов, но ни один из регионов пока не смог обойти в рейтинге Москву. По словам экспертов, значительно улучшить свои позиции в рейтинге регионам помогут развитие инфраструктуры и льготы для бизнеса.

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