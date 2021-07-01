Инвестиционные вина подорожали на 30% в период пандемии COVID-19

Инвестиционные вина в период пандемии COVID-19 подорожали на 30%. Вложения в такой инструмент увеличились за счет того, что инвесторы в переменчивые времена ценят более стабильные активы, отметили в платформе Vindome.
В Vindome проанализировали рынок инвестиционных вин и влияние на него пандемии COVID-19. В 2020 году в рамках предпродажи En-Primeur цены выросли на вина:
- Chateau Pontet Canet 2019 – с €58 до €76, то есть на 30%;
- Chateau Petit Mouton 2019 – с €138 до €180.
Такой же рост показали популярные среди инвесторов вина из Тосканы и Пьемонта.
В Vindome пояснили, что инвестиции в вина стали популярны из-за отличий и преимуществ именно этого финансового инструмента над другими. Среди них:
- цены на вина не привязаны к мировым финансовым рынкам;
- ограниченный выпуск каждой партии вин, что позволяет цене на напиток расти по мере его потребления;
- низкая волатильность;
- предсказуемость окупаемости вложений.
«COVID-19 стал своего рода проявителем этих преимуществ перед другими инвестиционными рынками, мы видим стабильный рост во всех регионах нашего присутствия. Это значит, что во времена пандемии инвесторы ценят более стабильные активы и готовы увеличивать долю вин в общем инвестиционном портфеле», – отметила сооснователь и CEO Vindome Ингрид Бродин.
Платформа Vindome позволяет инвестировать в вина, а также торговать им друг с другом. Сервис доступен в 173 странах, его пользователями являются 3500 человек.
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