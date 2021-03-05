Россиянам открыли доступ к первой в мире платформе для инвестиций и продажи марочных вин

Приложение для инвестиций и продажи марочных вин Vindome теперь доступно в России, сообщили RB.ru представители платформы.

С помощью Vindome пользователи могут приобретать, хранить и продавать особые вина на онлайн торгах в рамках платформы. Инвестиции возможны в коллекции вин с краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным периодом выдержки партии, также доступна быстрая продажа на «живых» торгах.

Формат продажи подразумевает предложение своей цены за партию (аналогично торгам на аукционе) и создание торгового предложения, которое будет соответствовать уже заявленным лотам на торгах, уточняется в сообщении. Начать инвестировать в вина можно, начиная от вложений в €100.

Vindome была создана в 2020 году экспертами по инвестициям в технологические стартапы совместно с профессионалами глобального рынка вин. Разработка платформы обошлась почти в €1 млн. Лид инвестором проекта стала сооснователь и управляющий партнер Massa Group Виктория Палатник.

Платформа сначала была запущена в Италии и Франции, где стала популярной среди опытных инвесторов и у начинающих предпринимателей, которые раньше не могли стать участниками рынка вин из-за необходимости получать лицензию и высокой изначальной стоимости входа.

«В России мы ожидаем не меньшие показатели успеха, так как инвестиции в вино менее рискованны по сравнению с традиционными финансовыми рынками и имеют высокие показатели по прибыльности», — сказала гендиректор и сооснователь платформы Vindome Ингрид Бродин.

Помимо инвестиций и продаж, на платформе можно заказать доставку приобретенных вин или оставить их на хранение на таможенных складах Vindome с заморозкой НДС на момент приобретения партии.

Приложение платформы Vindome можно скачать в AppStore и Google Play. Количество зарегистрированных пользователей составляет 2 тысячи человек, сервис доступен в 173 странах.

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