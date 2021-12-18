Инвестор Tesla подал в суд на Илона Маска из-за твита

Дэвид Вагнер, один из инвесторов компании Tesla, производящей электромобили, подал в суд на ее главу Илона Маска. Вагнер требует проверить, не нарушил ли Маск соглашение с властями США, согласно которому каждый свой твит он должен обсуждать с юристами.
Инвестор Tesla оказался недоволен твитом Илона Маска с опросом о продаже 10% акций компании, поэтому обратился в суд, сообщает Reuters.
По мнению Дэвида Вагнера, автора иска, Маск мог нарушить свое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, заключенное в 2018 году.
По требованиям соглашения, каждый свой пост в твиттере глава Tesla должен согласовывать с юристами.
Вагнер не уверен, что Маск действительно согласовал твит с опросом, продавать ему или нет 10% акций Tesla, опубликованном в ноябре.
Тогда его подписчики проголосовали «за», после чего стоимость акций упала. Маск, которого недавно дважды признали человеком года, последовал совету пользователей и в короткий срок продал акции почти на $1 млрд.
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Фото: TED/YouTube
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