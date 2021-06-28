За два года «средний чек» инвестора снизился почти в три раза — Мосбиржа

Мосбиржа отметила почти трехкратное падение «среднего чека» инвестора на фоне притока новых игроков на биржу. Два года назад объем средней сделки на фондовом рынке составлял 90 тысяч руб., то сейчас лишь 36 тысяч руб. Об этом рассказал глава Мосбиржи Юрий Денисов в интервью РБК.

Денисов подчеркнул, что важно правильно определить сроки инвестирования. «Если вы пришли инвестировать на три-шесть месяцев, скорее всего, вам будет очень тяжело заработать: вы купите более длинный актив, цена его может сильно колебаться на коротком горизонте. Поэтому правильная инвестиция — это инвестиция на несколько лет», — отметил он.

Кроме того, по его мнению, нужно обладать инвестиционной грамотностью, разбираться, как работают различные биржевые инструменты.

Сейчас, по данным главы Мосбиржи, из тех, кто приходит на фондовый рынок, через год примерно каждый второй остается активным инвестором.

Юрий Денисов также спрогнозировал, что общее число брокерских счетов россиян может достичь 15 млн.

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Фото: katjen/Shutterstock