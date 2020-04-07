«Инвитро» передумала брать тесты на коронавирус

Частная медицинская компания «Инвитро» передумала проводить тесты на коронавирус. Такое решение было принято из-за рисков для здоровья пациентов и своих сотрудников. Об этом пишет РБК.

«Инвитро» проанализировала ситуацию и оценила все возможные риски. Компания решила проводить тестирование на коронавирус уже в качестве централизованной лаборатории.

Тестирование будет выполнять лабораторный комплекс «Инвитро» в Новосибирске. Он будет принимать биоматериал для исследований от государственных медицинских учреждений, поликлиник и больниц.

Лаборатория снабжена тест-системами российского производителя «Вектор-Бест» и сможет проводить исследование за один день. Клинические образцы поступят в лабораторию уже на этой неделе.

В марте «Инвитро» сообщала, что будет проводить тесты на коронавирус методом полимеразной цепной реакции.

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