«Инвитро» запустила сеть клиник для лечения животных

«Инвитро» приступила к созданию сети ветеринарных клиник под брендом Vet Union, открыв первую точку в Москве. Клиника площадью около 200 кв. м открылась 29 ноября 2021 года в бизнес-центре «Вернадский» у станции метро «Проспект Вернадского».

Всего в ближайшее время компании планирует открыть еще две точки — в конце декабря 2021 года на Профсоюзной улице, а в 2022 году — в Мневниках, сообщила «Ведомостям» гендиректор Vet Union Ольга Овсянникова.

Решение о дальнейшем расширении сети компания примет по итогам первого года работы пилотных точек. Если результаты будут хорошие, то она создаст федеральную сеть клиник, которая будет работать не только в Москве, но и в других городах.

Инвестиции в каждую точку Овсянникова оценивает в 25 млн рублей, таким образом «Инвитро» направит на открытие трех точек 75 млн рублей. В клиниках будут принимать терапевты, дерматологи, хирурги, кардиологи, анестезиологи, эндокринологи, неврологи и другие специалисты. Среди основных услуг диагностика, вакцинация, чипирование, операции, дневной стационар и т. д.

Подразделение «Инвитро» Vet Union работает уже шесть лет. Но прежде оно специализировалось не на лечении, а на лабораторных исследованиях для ветеринарных клиник, зоопарков, океанариумов, конноспортивных центров, приютов и фондов по защите животных. Выручка ООО «Вет юнион» в 2020 году выросла на 50% до 254 млн рублей против убытка годом ранее, чистая прибыль составила 17,3 млн рублей.

Компания стала крупнейшим игроком в сфере лабораторных анализов для животных и возможности для роста тут практически исчерпаны, поэтому выходы в новый сегмент является логичным. Vet Union рассчитывает занять нишу превентивной медицины для животных, диагностики и профилактики болезней.

По словам Овсянниковой, количество домашних питомцев в России увеличивается, а их хозяева стали более внимательно относиться к их здоровью, из-за чего спрос на ветеринарные услуги растет.

По данным президента Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа Всего в РФ около 4000 ветеринарных клиник, кабинетов и т. п. По его мнению, этого очень мало и существует потенциал увеличения их количества по меньшей мере в 3 раза. При этом увеличение количества клиник ограничивает низкое качество российского образования, из-за чего на рынке мало квалифицированных врачей, отметил эксперт.

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