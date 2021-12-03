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«Инвитро» запланировала провести IPO с двойным листингом и оценкой более $1 млрд

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Медицинская компания «Инвитро» вернулась к планам на IPO, которые откладывала в течение трех лет. Выйти на биржи компания планирует в 2022 году и разместить от 25% до 40% капитала. Листинг будет двойным – на московской и зарубежной площадках.

«Инвитро» запланировала провести IPO с двойным листингом и оценкой более $1 млрд

О планах «Инвитро» на проведение IPO пишет Forbes со ссылкой на главу компании Александра Островского.

«Инвитро» намерена провести двойной листинг – на московской бирже, а также на лондонской или нью-йоркской. При размещении компания получить оценку более $1 млрд. Для сравнения: сеть клиник «Европейский медицинский центр» провела IPO в июне 2021 года, привлекла около $500 млн и получила оценку $1,1 млрд. 

На биржах планируют разместить от 25% до 40% капитала «Инвитро» в зависимости от спроса, сообщил глава компании. Выход на IPO планируется на осень 2022 года или весну 2023 года. Организаторов размещения «Инвитро» пока не выбрала.

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Фото на обложке: Alexey Kartsev / Shutterstock

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