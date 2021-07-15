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Сеть клиник «Европейский медицинский центр» провела IPO и привлекла $500 млн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сеть клиник «Европейский медицинский центр» (ЕМС) успешно провела IPO. В ходе размещения управляющая компания United Medical Group CY привлекла $500 млн от институциональных и розничных инвесторов. Им было предложено 40 млн ценных бумаг по $12,5 за штуку.

Сеть клиник «Европейский медицинский центр» провела IPO и привлекла $500 млн

Размещение прошло по близкой к нижней границе ценового диапазона. Инвесторам предложили 40 млн глобальных депозитарных расписок, каждая из которых эквивалентна одной акции United Medical Group CY. Капитализация компании на открытии торгов 15 июля составила $1,125 млрд.

IPO организовали Citigroup Global Markets, JP Morgan и VTB Capital.

«Сделка является значимым событием для всего рынка частных медицинских услуг в России, поскольку стала первой в секторе почти за 10 лет», – цитируют «Ведомости» генерального директора «ЕМС» Андрея Янковского из сообщения компании.

Сетью клиник «ЕМС» управляет кипрская United Medical Group CY. Ей владеют, в частности, компании, принадлежащие бизнесменам Игорю Шилову, Егору Кулькову, Роману Абрамовичу.

Выручка «ЕМС» за 2020 год составила €241 млн, прибыль – €80,6 млн. 

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Фото: monolithgroup

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