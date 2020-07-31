Новая версия iOS ограничит возможности WiFi-таргетинга — эксперт

В новой версии iOS устройств Apple будет включена рандомизация MAC-адресов. Функция будет работать по умолчанию, что может негативно сказаться на рынке WiFi. Об этом Rusbase сообщил эксперт компании Hot-WiFi Вадим Виноградов.

MAC-адреса — это уникальные идентификаторы устройств, у которых есть доступ к сети. Например, это смартфоны, ноутбуки, планшеты, а также принтеры, сканеры и другие. Идентификатор используется для подключения к проводной или беспроводной сети.

Функция рандомизации MAC-адреса означает процесс подмены идентификатора на ложный, несуществующий. Как сообщает Hot-WiFi, в результате WiFi-сеть не сможет запоминать смартфон или часы Apple на iOS 14, даже если пользователь уже подключался к ней ранее.

При включенной функции рандомизации MAC-адрес будет изменяться каждые 24 часа. Представитель компании отмечает, что это может быть неудобно для посетителей ресторанов, фитнес-центров, библиотек и других заведений с гостевой WiFi-сетью.

«Функция будет работать по умолчанию и это может негативно сказаться на рынке WiFi, но это также шаг вперед в вопросах безопасности и анонимности пользователей», — рассказал сооснователь и технический директор компании Hot-WiFi Вадим Виноградов.

Функцию можно будет выключить вообще. Также возможно отключить ее для подключения к конкретным WiFi-сетям.

Виноградов добавил, что устройства сбора аудитории для гиперлокального таргетинга не смогут идентифицировать устройства Apple с новой прошивкой. Это скажется на получаемой инструментом статистике. Также сократится количество пользователей, которым можно будет предложить WiFi-таргетинг.

По данным Hot-WiFi, за семь месяцев 2020 года процент устройств на платформах iOS и macOS в России составил 37,2%.

Hot-WiFi работает на рынке WiFi-маркетинга с 2014 года. У компании 2 основных продукта: гостевая WiFi-сеть «Хотспот» и инструмент сбора аудитории для онлайн-рекламы WiFi-Радар.

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