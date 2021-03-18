Названы сроки появления новых моделей iPad Pro от Apple

Агентство Bloomberg сообщило о планах Apple представить обновленую линейку планшетов iPad Pro в апреле этого года.

Модели сохранят размеры своих предшественников, будут 11 и 12,9 дюймов (27,9 и 32,7 сантиметров). На большом планшете применят технологию mini-LED, это улучшит качество, яркость и контрастность изображения на экране.

На всех новых iPad Pro будет улучшенный процессор. По сведениям источников издания, он не будет уступать в мощности представленному в ноябре быстрому чипу M1.

Во время тестирования разработчики использовали разъем Thunderbolt. Порт быстрее синхронизирует данные, чем технология USB-C, также через него к планшету можно подключить дополнительный монитор, внешний жесткий диск и другую периферию.

Официально о планах презентовать новые модели iPad Pro компания не заявляла, поэтому планы могут измениться, уточняет Bloomberg. В последний раз линейка планшетов обновлялась весной 2020 года.

С 1 апреля на новых устройствах Apple будет российский софт. Компания согласовала с Минцифры нюансы установки на iPhone и iPad, купленных в России, приложений из утвержденного правительством списка. Также обсуждается добавление в App Store перспективных приложений от отечественных разработчиков.

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Фото: Unsplash