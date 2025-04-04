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Цены на iPhone в России снизились на 15%

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

В России цены на iPhone снизились на 10−15%. Ритейлеры связывают это с изменением курса валют, пишет ТАСС со ссылкой на участников рынка.

Цены на iPhone в России снизились на 15%
  1. Новости

В розничной сети МТС цены на iPhone снизились в среднем на 10%, рассказали в компании. В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что скорректировали цены на смартфоны Apple из-за укрепления курса рубля и снизили их до 15% в зависимости от модели.

Изменения курсов валют оказывают ключевое влияние на стоимость импортных товаров, однако на ценообразование также влияет логистика и другие факторы, объяснили в «Мегафоне». По словам представителя компании, стоимость зависит в том числе и от даты закупки. Часто розничные сети в условиях высокой конкуренции сдерживают рост цен за счет снижения своей же маржи, добавил он.

  • Аналитики при этом ждут, что цены на iPhone могут вырасти в будущем на 43% из-за введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин, писал Reuters. Это произойдет, если компания переложит издержки, связанные с поставкой смартфонов из Китая, на потребителей.
  • По оценкам Rosenblatt Securities, iPhone 16, который на американском рынке продается по цене в $799, может подорожать до $1142 за штуку. Флагманский iPhone 16 Pro Max с 1 ТБ памяти, который сейчас стоит в США $1599, при росте цен на 43% может увеличиться в цене до $2300.

Фото на обложке: Daniel Romero / Unsplash

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