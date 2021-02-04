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«Поднимать легкую промышленность с колен»: IRNBY Анастасии Мироновой запускает пошив на аутсорсинг

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Проект Анастасии Мироновой по производству и продаже женской одежды Iron by Mironova (IRNBY) запускает новое направление — пошив на аутсорсинг. Об этом предпринимательница сообщила на своей странице в Instagram.

«Поднимать легкую промышленность с колен»: IRNBY Анастасии Мироновой запускает пошив на аутсорсинг
«Планирую поднимать легкую промышленность в России с колен», — написала Миронова.

Она поясняет, что производство компании будет принимать заказы от сторонних брендов. При этом отмечается, что размещение заявок на пошив одежды в Турции или Китае сейчас вызывает множество проблем.

Например, по словам Мироновой, производство за рубежом не дает возможности постоянно предлагать новые товары клиентам. Заказ зачастую нужно ждать в течение 3-6 месяцев, а «индустрия моды просит каждый месяц все нового и нового». Кроме того, постоянно дорожает логистика, пишет предпринимательца.

На сегодняшний момент IRNBY уже взял несколько заказов по минимальной ставке, чтобы отработать все процессы производства. При этом компания гарантирует конфиденциальность, защиту авторских прав и соблюдение сроков пошива.

«В будущем мы думаем над формированием штата дизайнеров и конструкторов», — рассказала Миронова RB.ru.

Бренд спортивной одежды Iron by Mironova был создан в 2017 году в Санкт-Петербурге, где и сейчас находится производство компании. Товары IRNBY продаются через собственный интернет-магазин.

Фото: NatalyaPh74 / Shutterstock

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