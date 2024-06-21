В России собирают первый искусственный нейрон

Специалисты МФТИ разрабатывают первый российский нейристор. Он станет одной из ключевых частей будущего нейроморфного компьютера, имитирующего человеческий мозг, пишут «Известия».

Ученые уже научились делать мемристоры — искусственные синапсы, которые обеспечивают связь между нейронами. Поэтому, если им удастся сымитировать нервную клетку, это заметно приблизит их к физическому воплощению нейронной сети.

По словам экспертов, нейроморфоный компьютер откроет множество возможностей, а частности его можно будет устанавливать на роботов, дроны и другое оборудование.

Специалисты уже обладают прототипами порогового переключателя и емкости. На разработку полноценной аппаратной нейронной сети может потребовать несколько лет. По словам доцента кафедры информатики и ПО вычислительных систем НИУ МИЭТ Петра Федорова, скорее всего, сначала технология будет использоваться для систем компьютерного зрения для распознавания различных объектов.

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