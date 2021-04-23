Израильский стартап в области телеопераций Ottopia привлек $9 млн от Hyundai Motor Group

Стартап Ottopia, занимающийся развитием технологий в области телеопераций, привлек инвестиции в размере $9 млн от Hyundai Motor Group и венчурного фонда японской торговой компании Sumitomo Corporation.

Ottopia разработала платформу, позволяющую человеку удаленно управлять транспортным средством с помощью встроенных датчиков и камер.

ottopia / youtube.com

«Я понял, что существует так много крайних случаев, которые не могут быть решены исключительно с помощью ИИ и машинного обучения, и что должно быть какое-то вмешательство человека в цикл», – приводит издание Techcrunch слова основателя Ottopia Амита Розенцвейга.

Штат компании составляет 25 человек. Инвестиции планируют направить, в том числе, на увеличение количества сотрудников вдвое.

«У вас нет ни одной критически важной системы на планете без человеческого надзора. Чтобы автономная мобильность существовала, даже через 10 или 20 лет, человек должен быть в курсе событий или каким-то образом присутствовать», – отметил Розенцвейг.

Ранее Ottopia привлекла инвестиции от BMW. Учитывая вложения Hyundai и венчурного фонда IN Venture, всего компания собрала $12 млн.

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Фото на обложке: ottopia.tech