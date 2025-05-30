Hyundai отзовет более 99 тыс. автомобилей с российского рынка

ООО «Хендэ мотор СНГ», официальный дистрибьютор марки Hyundai в России, объявила об отзыве 99 256 автомобилей. Об этом со ссылкой на Росстандарт сообщает ТАСС.

Проблемаа заключается в модуле блока ABS, где может произойти короткое замыкание, что увеличивает риск возгорания в моторном отсеке. Для устранения ситуации на всех отзываемых автомобилях будет произведена замена мультипредохранителя.

Под отзыв попадают модели Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris и SantaFe, произведенные с 2010 по 2015 год. Все автомобили имеют VIN-коды, указанные в приложении к объявлению.

В конце прошлого года Росстандарт опубликовал VIN-коды 55 тыс. автомобилей Skoda и Volkswagen для отзыва. Причина заключалась в возможных разрушениях топливопровода при низких температурах.

Фото на обложке: Gabriel Nica / Shutterstock / FOTODOM