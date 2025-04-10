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Больше 70% айтишников используют искусственный интеллект не реже раза в неделю

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Больше 70% российских IT-специалистов используют технологии искусственного интеллекта не реже раза в неделю, говорится в исследовании аналитиков провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru. Чаще всего с помощью нейросетей генерируют код, создают тексты, ищут информацию и анализируют данные.

Больше 70% айтишников используют искусственный интеллект не реже раза в неделю
  1. Новости

62% айтишников оценивают свой уровень доверия к AI как высокий. Больше всего AI доверяют разработчики ПО — 39% используют его ежедневно.

При этом 46% опрошенных больше доверяют российским AI-сервисам. Еще 31% испытывают одинаковое доверие к отечественным и зарубежным решениям.

Основные сценарии взаимодействия с AI-сервисами среди IT-специалистов — работа с кодом (73%), генерация текстов (31%), поиск информации (31%), анализ данных (31%), создание презентаций (24%) и генерация изображений (24%). Реже AI применяют для анализа рисков кибербезопасности (19%), расшифровки аудио (15%) и подготовки обзоров объемной информации (9%), например, тезисов встречи или аналитических отчетов.

  • В онлайн-опросе приняли участие DevOps, тестировщики, разработчики, аналитики данных и представители других IT-специальностей разных уровней подготовки со всей России.

Фото на обложке: pressfoto / Freepik

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