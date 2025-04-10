Больше 70% российских IT-специалистов используют технологии искусственного интеллекта не реже раза в неделю, говорится в исследовании аналитиков провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru. Чаще всего с помощью нейросетей генерируют код, создают тексты, ищут информацию и анализируют данные.



Больше 70% айтишников используют искусственный интеллект не реже раза в неделю

https://rb.ru/news/it-ai/

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