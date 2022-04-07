Ежегодная конференция по биомедицинскому IT CBAI-2022 состоится 2-4 августа 2022 года

2-4 августа 2022 года пройдет вторая ежегодная онлайн-конференция по биомедицинскому IT CBAI-2022. Более 40 спикеров со всего мира, среди которых — ученые, медики и представители бизнеса, обсудят применение IT-технологий в биомедицинских исследованиях и клинической деятельности.
Свое участие в конференции уже подтвердили такие спикеры, как:
- Алексей Абызов, PhD, Mayo Clinic, США;
- Touati Benoukraf, PhD, Memorial University of Newfoundland, Canada;
- Dana Vuzman, PhD, Harvard Medical School, США;
- Ryangguk Kim, PhD, CEO, Oak Bioinformatics, LLC, США;
- Михаил Беляев, к.ф.-м.н., «АЙРА Лабс», Россия;
- Татьяна Румянцева, к.м.н., клиника Фомина, Россия.
Также уже получено согласие на участие в конференции от таких компаний, как MED-EL (исследования в области потери слуха, разработка и производство имплантируемых слуховых систем), «Третье мнение» (разработчик систем поддержки принятия врачебных решений и программных продуктов на основе AI).
Чтобы принять участие в конференции, нужно подать тезисы до 4 июля и зарегистрироваться в качестве слушателя. Автор лучшего доклада получит специальный приз в рамках конкурса молодых исследователей. Подробности о конференции и регистрация — на сайте.
Организаторы — Министерство науки и высшего образования РФ и ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.
Фото на обложке: Khakimullin Aleksandr /
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