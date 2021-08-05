Бизнес увидел дискриминацию российских IT-компаний в новом проекте использования биометрии

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) увидел дискриминацию для технологических компаний в правилах работы с биометрическими данными. Предприниматели попросили не распространять действие правил на те компании, которые используют, но не передают биометрические данные через интернет.

Проект поправок к закону об организации предоставления госуслуг разработало Минцифры. Он опубликован 29 июня и разрешает использовать биометрию россиян только тем компаниям, в уставном капитале которых не более 49% иностранного капитала. Такая компания должна иметь лицензию и право собственности на криптографические средства шифрования, а чтобы создавать собственные банки биометрических данных, должна также располагать собственным капиталом не менее 500 млн рублей. Эти требования должны вступить в силу с 1 января 2022 года, пишет «Коммерсантъ».

Дискриминация IT-компаний, как отметили в ассоциации, влечет отставанию России в развитии биометрии. Союз призвал не распространять новые требования на компании, которые используют, но не передают биометрические данные через интернет. В Минцифры изданию сообщили, что новый проект только уточняет порядок аккредитации компаний для работы с биометрией, детализируя уже принятый в конце 2020 года закон.

Эксперт комиссии по связи РСПП Михаил Рыженков отметил, что компании, которые не соответствуют новым правилам, не получат аккредитацию и не смогут собирать и обрабатывать биометрию. Это, по его словам, критично для банков и экосистем. «Биометрические данные можно использовать для заключения любых сделок на интернет-платформах. Например, оформление онлайн-ипотеки через интернет»,— добавил он.

Эти правила делают невозможным создание коммерческих биометрических систем, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Согласно формулировкам закона, под биометрией можно подразумевать «даже скан паспорта». В итоге компании могут отказаться от верификации через интернет с помощью сканов документов, что критично для сервисов каршеринга, иностранных платформ Booking.com и Airbnb, Avito (принадлежит зарегистрированной в Нидерландах компании), а также банков вроде «Тинькофф» (принадлежит кипрской TCS Group) и экосистемы «Яндекса» (принадлежит нидерландской Yandex B.V.), заключил Карен Казарян.

Условия, предложенные Минцифры, нельзя назвать рыночными: под требование о минимальном капитале в 500 млн рублей. попадут такие крупные корпорации, как «Сбер», ВТБ, «Ростелеком», «Яндекс» и Mail.ru Group, предположил директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин.

Сейчас для сбора биометрии и ее использования для идентификации пользователей финансовых услуг работает Единая биометрическая система (ЕБС, проект «Ростелекома» и Банка России). В феврале в ней было зарегистрировано около 164 тысяч россиян, актуальные данные в «Ростелекоме» сообщить отказались. ЕБС пользуются в основном банки, с 2021 года к ней также подключились страховые компании.

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Фото: TippaPatt /Shutterstock