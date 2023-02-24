Власти предоставили льготы IT-компаниям в области естественных и технических наук

Пресс-служба правительства РФ сообщила о расширении доступа к господдержке для отечественного IT-сектора. Новости коснутся компаний, занимающихся исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.
Как сообщается в официальном правительственном Telegram-канале, среди основных мер господдержки таких компаний: льготная ипотека, снижение страховых взносов, отсрочка от призыва и освобождение от проверок.
В публикации перечислены следующие бонусы:
- государственная аккредитация предприятий,
- освобождение от проверок органов государственного и муниципального контроля,
- освобождение от выездных налоговых проверок,
- отсрочка от призыва на военную службу,
- льготная ипотека для сотрудников (ставка — до 5% годовых),
- пониженные тарифы для уплаты страховых взносов: на обязательное пенсионное страхование (6%), на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (1,5%), на ОМС (0,1%).
Аккредитованные копании смогут также претендовать на льготное кредитование бизнес-проектов, в которых предусмотрено внедрение цифровых технологий на основе российских технологических решений.
Фото на обложке: Unsplash
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