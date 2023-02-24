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Власти предоставили льготы IT-компаниям в области естественных и технических наук

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Пресс-служба правительства РФ сообщила о расширении доступа к господдержке для отечественного IT-сектора. Новости коснутся компаний, занимающихся исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

Власти предоставили льготы IT-компаниям в области естественных и технических наук

Как сообщается в официальном правительственном Telegram-канале, среди основных мер господдержки таких компаний: льготная ипотека, снижение страховых взносов, отсрочка от призыва и освобождение от проверок.

В публикации перечислены следующие бонусы:

  • государственная аккредитация предприятий,
  • освобождение от проверок органов государственного и муниципального контроля,
  • освобождение от выездных налоговых проверок,
  • отсрочка от призыва на военную службу,
  • льготная ипотека для сотрудников (ставка — до 5% годовых),
  • пониженные тарифы для уплаты страховых взносов: на обязательное пенсионное страхование (6%), на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (1,5%), на ОМС (0,1%).

Аккредитованные копании смогут также претендовать  на льготное кредитование бизнес-проектов, в которых предусмотрено внедрение цифровых технологий на основе российских технологических решений.

Фото на обложке: Unsplash

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