Власти предоставили льготы IT-компаниям в области естественных и технических наук

Пресс-служба правительства РФ сообщила о расширении доступа к господдержке для отечественного IT-сектора. Новости коснутся компаний, занимающихся исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

Как сообщается в официальном правительственном Telegram-канале, среди основных мер господдержки таких компаний: льготная ипотека, снижение страховых взносов, отсрочка от призыва и освобождение от проверок.

В публикации перечислены следующие бонусы:

государственная аккредитация предприятий,

освобождение от проверок органов государственного и муниципального контроля,

освобождение от выездных налоговых проверок,

отсрочка от призыва на военную службу,

льготная ипотека для сотрудников (ставка — до 5% годовых),

пониженные тарифы для уплаты страховых взносов: на обязательное пенсионное страхование (6%), на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (1,5%), на ОМС (0,1%).

Аккредитованные копании смогут также претендовать на льготное кредитование бизнес-проектов, в которых предусмотрено внедрение цифровых технологий на основе российских технологических решений.

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