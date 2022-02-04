Бизнес предложил поднять до 5 млн рублей планку доходов для самозанятых программистов

В России необходимо в два раза повысить планку дохода для самозанятых специалистов в области IT из-за их слишком высоких зарплат. В РСПП считают, что это поможет программистам выйти «из тени».

Предложения от бизнеса по поводу налогов для работников IT-сферы содержатся в докладе РСПП, подготовленном для правительства, ЦБ, Госдумы и Совфеда.

Газета «Известия» уточняет, что речь идет о «надомных специалистах». Пока статус самозанятых могут получать работники с доходом не более 2,4 млн рублей в год. В РСПП предложили повысить предельный уровень до 5 млн рублей в год.

Как пояснил вице-президент РСПП Сергей Мытенков, заработки программистов часто превышают 200 тысяч рублей в месяц, что больше, чем у большинства других самозанятых. Опытные разработчики могут зарабатывать от 300 тысяч рублей в месяц.

По оценке директора бизнес-юнита «Финтех» кадровой компании Unity Дмитрия Васильева, из примерно 3,5 млн российских самозанятых в сфере IT работает 200–300 тысяч человек. В лимит в 2,4 млн рублей для НПД (налог на профессиональный доход для самозанятых) вписываются, например, технические писатели, специалисты служб поддержки, начинающие разработчики, методологи, зарплаты которых составляют 80–170 тысяч рублей.

Новая мера позволит легализовать работу части программистов, считают в РСПП. В Банке России уже согласились изучить предложение союза.

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Фото на обложке: pexels.com